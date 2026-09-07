Jorge Ricardo Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre 2025 y 2026, el Infonavit ha perdonado casi 314 mil mdp a sus deudores, entre condonación de créditos, reducciones del monto y bajas de sus tasas de interés, pero a pesar de eso los morosos aumentan.

La cartera vencida del instituto alcanza 404 mil 511 millones de pesos, equivalentes al 21 por ciento de su cartera de crédito total.

El monto es más del doble del que reporta toda la banca mexicana, que se ubica en 193 mil 161 millones de pesos, equivalente al 2.3 por ciento (porcentaje de morosidad), según el reporte de agosto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

En el instituto, el número de créditos en mora -reestructurados, pero que volvieron a retrasarse-, pasó de 907 mil 850 en marzo de este año a 970 mil 155 para el cierre de junio; un aumento de 62 mil 305 casos.

El total de créditos en retraso es más del triple de los 290 mil morosos que había en 2018, cuando iniciaron las administraciones de la Cuarta Transformación.

Los datos obtenidos entre solicitudes de información y el reporte de sus estados financieros confrontan el optimismo con que la Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el pasado 8 de agosto una mala gestión del Infonavit, dirigido por Octavio Romero Oropeza, ex director de Pemex, la segunda petrolera más endeudada del mundo.

«Nada de que vamos a desfalcar al Infonavit. Pero, además, increíblemente, fíjense lo maravilloso de esto, se reestructuraron los créditos y ahora la gente paga más», sostuvo ese día al entregar departamentos en Puebla.

Una semana antes, REFORMA había publicado que el monto de la cartera vencida se triplicó desde 2018, al pasar de 106 mil 617 millones de pesos entonces, a más de 410 mil 180 millones al cierre de marzo, mientras que el número de créditos en mora había pasado de 295 mil 544 a 907 mil 850, en el mismo lapso.

En su más reciente reporte financiero, con corte del 30 de junio, el Infonavit informó que su cartera vencida se redujo en 5 mil 669 millones de pesos, con lo que el porcentaje bajó de 21.21 al 21.07 respecto a la cartera de crédito total.

Los nuevos datos entregados por el Infonavit mediante solicitudes de información indican, además, que la reducción de la cartera vencida no es por el aumento del cumplimiento, sino por la condonación de adeudos, la disminución del saldo o la rebaja en la tasa de interés.

Entre 2025 y 2026, el programa Infonavit Solución Integral, reestructuró a la baja 4 millones 436 mil 481 créditos por de 313 mil 879 millones 653 mil 887 pesos.

Condonó 42 mil 291 millones de pesos por la eliminación de 242 mil 395 créditos; 157 mil 741 millones de pesos, en descuentos al saldo final de 1 millón 88 mil créditos, y 113 mil 847 millones de pesos en la disminución de la tasa de interés en 3 millones 106 mil deudores.

El antecedente

En abril de 2019, el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó cancelar los desalojos y la recuperación de créditos.

Ese mismo año, López Obrador anunció el programa de créditos a la palabra, que fue cancelado al año siguiente por falta de pagos.

El 16 de junio de 2025, el nuevo director del Infonavit informó que había 843 mil viviendas adquiridas pero que no se habían pagado. De estas, 145 mil estaban habitadas o invadidas, pero no se iban a desalojar.