Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO:

El Tribunal Electoral discutirá este miércoles que Somos México cambie de nombre, pero advierte que podrá utilizar estas palabras si añade nuevos elementos de identificación para el nuevo partido político.

En el proyecto que presentará el presidente de la Sala Sala Superior, Gilberto Bátiz, se ratifica la resolución del Instituto Nacional Electoral, pero le instruye que modifique los argumentos legales utilizados para prohibir el nombre de «Somos México».

En su fundamento legal, el proyecto de Bátiz indica que Somos México debe modificar su nombre para caracterizar e individualizar a esta fuerza política de manera suficiente y diferente ante al electorado.

El partido tendrá que agregar otros elementos distintivos, que permitan identificarlo claramente y diferenciarlo de otras fuerzas políticas.

Tal modificación considera no sólo el nombre de Somos México, sino también las siglas «SOMOS MX» y el color rosa.

Al establecer que la organización podría conservar las palabras «Somos» y «México», el Tribunal Electoral precisa que sólo puede hacerlo si las acompaña con otros sustantivos y cambia lingüísticamente el concepto actual.

Es decir, Somos México no tiene que renunciar necesariamente a las palabras «Somos» y «México», pero sí debe modificar la manera en que las utiliza como denominación oficial.

La clave, según el Tribunal, es agregar o cambiar los elementos necesarios para que el nombre identifique a un partido concreto y no dé la idea de que esa organización representa a México entero.

La intención, se indica, es evitar que el nombre dé la impresión de apropiarse de términos que pueden ser utilizados de manera general por otras organizaciones o actores políticos.

«La medida persigue una finalidad constitucionalmente legítima, consistente en garantizar que cada partido se presente como una opción particular dentro de la pluralidad democrática y cuente con una identidad propia, cierta y reconocible.

«La modificación es idónea, porque permite corregir la forma en que se construye la caracterización de la organización y preservar la separación entre el partido político y la comunidad nacional», precisa el proyecto.

Indica que es necesaria la modificación del nombre porque una aclaración estatutaria, una explicación sobre la intención de quienes promovieron la organización o un emblema visualmente distinto no modificarían el significado del núcleo denominativo.

«La medida resulta proporcional en sentido estricto, porque no se niega el registro, no se limita la participación política de la militancia, no se impide la conservación de su ideología ni se restringe su posibilidad de expresar compromiso, pertenencia o identificación con México dentro de su discurso político.

«Únicamente se exige que la denominación jurídica oficial incorpore elementos capaces de caracterizar al partido como una organización específica frente a la ciudadanía.

«Incluso, la consecuencia no tiene que consistir necesariamente en excluir toda referencia a México. La organización puede incorporar un elemento sustantivo propio o modificar la relación lingüística para expresar pertenencia, finalidad, actuación o compromiso, sin presentarse como equivalente a la Nación en sí», aclara el proyecto que se pondrá a discusión este miércoles.

Incluso detalla que la frase «Somos México» podría utilizarse, en principio, dentro del debate y del discurso político, con sujeción a las reglas aplicables a la propaganda electoral.

«Lo que no resulta compatible con el artículo 39 de la Ley General de Partidos Políticos, porque sería convertir esa afirmación colectiva en la denominación oficial y permanente de una sola organización», indica sobre el registro de las palabras «Somos México» para un partido político.

El Tribunal Electoral consideró que el nombre de una organización política debe contar con características que permitan distinguirla de manera clara.

De acuerdo al proyecto, el Tribunal no ordena al partido que adopte un nombre específico, sino que deja la decisión en sus manos para presentar su nueva denominación, emblema y colores.

Si mañana se aprueba el proyecto, el partido tiene hasta el próximo lunes 31 de agosto para hacer los cambios estatutarios correspondientes.

Durante la sesión más reciente del Consejo Nacional del partido, se aprobó que el Comité Ejecutivo Nacional de Somos México defina el nombre y los ajustes de color que pudiera ordenar el Tribunal Electoral.

El Consejo General del INE tendrá que revisar posteriormente los cambios y verificar que cumplan con los criterios establecidos por la Sala Superior.

La nueva identidad deberá permitir que Somos México sea reconocido como una organización política específica y no como una representación de México en su conjunto, además de diferenciarse suficientemente de los partidos locales Fuerza por México.