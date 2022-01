Yarek Gayosso Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Si quieren obtener o mantener una beca, los deportistas de alto rendimiento deberán evitar hablar mal en redes sociales de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) o sus representantes.

En el nuevo reglamento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero, el organismo a cargo de Ana Gabriela Guevara condiciona las becas deportivas.

«REDES SOCIALES: ser responsable por todas las declaraciones que emita en cualquiera de las redes sociales en las que me desenvuelvo, no dañaré la imagen institucional y/o cualquiera de los representantes del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte», se lee en el punto ocho del apartado de Conducta.

«Manifiesto que en caso de no dar cumplimiento a lo establecido en materia de disciplina o de no lograr las metas y compromisos mencionados con antelación, admito la determinación que CONADE tome respecto a la cancelación de mi beca», agrega.

¡Participa con tu opinión!