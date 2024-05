La sociedad de Aguascalientes tiene la madurez para acudir a las urnas el próximo 2 de junio, por lo cual es reprobable recurrir a la compra de conciencias, manifestó la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial, Irma Patricia Muñoz de León.

La dirigente empresarial hizo un llamado para que las personas tomen los beneficios que se les ofrecen, pero voten por quienes ellos decidan en la intimidad de la urna y elijan en libertad a quienes llevarán las riendas del país.

Se hace un llamado a la altura de miras por parte de los partidos políticos, con el fin de que no se presenten la entrega de dádivas ni actos de agresión entre antagonistas, manifestó.

Cuestionó que haya quienes se aprovechen de la necesidad de las personas para entregar algún beneficio, cuando el proceso electoral está diseñado para que las propuestas sean el factor de convencimiento del electorado. «No se puede culpar a quienes lo reciben, pero sí a quienes lo ofrecen, y es algo que rechazamos», enfatizó.

Confió en que se pueda dar una jornada pacífica, donde la participación de la ciudadanía es fundamental, en la cual no se deben entregar despensas a cambio del voto ni retirar publicidad de partidos políticos.

Muñoz de León resaltó que el sector empresarial ha emprendido diversas acciones para promover la participación de la ciudadanía desde distintos ámbitos y en diversos foros.

Expuso que el empresariado ha impulsado la promoción del voto informado, mediante el conocimiento de las candidaturas y propuestas, e hizo un llamado a toda la gente para que se sume a las urnas.

Enfatizó que se debe acudir a votar sin importar la preferencia electoral de cada persona, pero no deben quedarse fuera de esta decisión que impacta a toda la ciudadanía.