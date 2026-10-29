Condenan a más de cuatro años de prisión a sujeto que llevaba una pistola en su camioneta

Un hombre que fue sorprendido con una pistola de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, escondida debajo del asiento de su camioneta, fue sentenciado a cuatro años, cinco meses y 10 días de prisión, además de recibir una multa de 10 mil 69 pesos.

Se trata de Juan “N”, quien fue detenido por elementos de la Policía Estatal de Aguascalientes cuando circulaba por la carretera federal 45 sur, a la altura de la comunidad de Montoro, en el municipio capital.

Su captura se derivó de un reporte recibido en el C5, mediante el cual se alertó sobre una camioneta en la que presuntamente viajaba una persona armada, en las inmediaciones de la carretera 45 sur y el bulevar Aeropuerto.

Los uniformados desplegaron la búsqueda y localizaron la unidad, cuyo conductor recibió la indicación de detenerse para una inspección.

Al revisar el interior de la camioneta, los policías encontraron debajo del asiento del conductor una pistola con un cargador abastecido con cinco cartuchos útiles.

Juan “N” fue arrestado y entregado al Ministerio Público Federal, que integró la carpeta de investigación por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Finalmente, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó las pruebas ante una jueza de Control, quien dictó la sentencia condenatoria y estableció la pena de prisión y la sanción económica.