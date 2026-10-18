Condenan a exregidora de Morena

Por abandonar sus obligaciones como servidora pública para participar en actividades proselitistas, Ivonne Martínez de la Cruz, exregidora de Morena en San Francisco de los Romo, fue condenada a un año y cuatro meses de prisión, además de recibir una multa equivalente a 134 días.

La exfuncionaria, quien integró el Cabildo durante el periodo 2021-2024, es hermana de Irais Martínez, exalcaldesa priista del mismo municipio.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, fue en mayo de 2024 cuando la entonces regidora participó en recorridos y actividades de propaganda electoral para favorecer una candidatura, pese a que debía encontrarse atendiendo sus responsabilidades dentro del gobierno municipal.

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales documentó estas irregularidades mediante testimonios, documentación oficial y diversas diligencias de investigación. Entre las pruebas presentadas por el Ministerio Público destacó una transmisión difundida en redes sociales, que permitió acreditar su participación en las actividades proselitistas.

La conducta fue sancionada conforme al artículo 11, fracción IV, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que prohíbe a los servidores públicos prestar apoyo a candidaturas o partidos políticos durante su horario laboral.

Aunque la sentencia establece una pena de prisión, la autoridad ministerial no precisó si Martínez de la Cruz deberá ingresar a un centro penitenciario o podrá acceder a algún mecanismo legal para sustituir o suspender la condena.