Viridiana Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex diputado morenista Saúl Huerta fue sentenciado a 22 años de prisión por el delito de violación en contra de un menor de edad en Puebla al ser encontrado penalmente responsable por el Tribunal de Enjuiciamiento, por lo que no tendrá sustitutivo de la pena.

Se estima que salga de prisión en 2046, no obstante tiene en su contra otros dos procesos por agresión sexual, informó Teófilo Benítez Granados, defensa de la víctima.

«Después de más de un año de lucha se logró que el diputado por Morena, Saúl Benjamín Huerta Corona, fuera condenado a 22 años de prisión por un Tribunal de Enjuiciamiento, por el delito de violación», señaló el penalista.

«Sin embargo, no estamos satisfechos con eso y apelaremos para que se pueda incrementar la sentencia hasta 40 años, y las víctimas puedan recibir un poco de justicia, por haberse afectado de manera permanente la vida de las víctimas».

El juicio 0126/2023/JO/CENTRO duró dos años y 10 meses.

Durante el desahogo de pruebas ante el Tribunal se comprobó que Huerta, quien fue expulsado de Morena, usaba sustancias tóxicas y bebidas embriagantes para facilitar la agresión.

«El perfil del legislador morenista es considerado, por familiares de las víctimas, como un pedófilo y violador serial, ya que atacó a cuatro jóvenes, cuando eran menores de edad, de entre 13 y 16 años», informó la defensa.

Además, buscaba a jóvenes con bajos recursos, aparentemente, por ser más vulnerables.

La investigación surgió luego de que en 2021 un menor de edad, originario de Puebla, denunció a Huerta por una agresión sexual ocurrida en un hotel de la Ciudad de México, a donde acudió a laborar con el ex legislador.

Hasta el momento el juicio sigue en proceso, pero ayudó a que más víctimas lo denunciaran. A finales del año pasado fue condenado a tres años de prisión por agresiones sexuales.