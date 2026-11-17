Durante varios meses mantuvo a su pareja bajo un régimen de violencia, amenazas y control, hasta que la víctima decidió denunciarlo. Ahora, Luis Armando “N” pasará 13 años y seis meses en prisión, tras ser declarado culpable de violencia de pareja y violación.

Los hechos ocurrieron en un domicilio del fraccionamiento Lomas de Vista Bella, en la ciudad de Aguascalientes, donde el sentenciado ejerció violencia verbal y psicológica contra la afectada entre julio de 2021 y abril de 2022.

Durante ese periodo, el individuo controlaba sus horarios, le impedía comunicarse con familiares, le prohibía utilizar redes sociales y la obligaba a entregarle el dinero que ganaba.

Las investigaciones también acreditaron que, entre el 14 y el 18 de abril de 2022, Luis Armando agredió sexualmente a la víctima, a quien impedía salir de la vivienda. Además, mantenía un machete junto a la cama, lo que provocaba temor en la mujer.

El 18 de abril volvió a ejercer violencia física y psicológica contra ella, quien posteriormente acudió ante las autoridades para denunciar los abusos.

Tras la investigación de la Fiscalía General del Estado, el caso llegó a juicio y el Tribunal de enjuiciamiento dictó una condena de 13 años y seis meses de cárcel.

Además, el responsable deberá pagar 16 mil 838 pesos de multa, así como 81 mil 600 pesos por daño material y otros 81 mil 600 pesos por daño moral, para un total de 180 mil 038 pesos en sanciones económicas y reparación del daño.