Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El bloqueo a Cuba fue condenado por el Canciller Marcelo Ebrard en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En conferencia de prensa, tras participar en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, Ebrard criticó que las autoridades de ese país no pueden adquirir ni siquiera jeringas o medicamentos para combatir el Covid-19.

“Nuestra posición sobre Cuba es, desde luego, y siempre lo ha sido, que estamos en contra del bloqueo, el bloqueo a Cuba. Hoy en día en Cuba las autoridades cubanas no pueden conseguir jeringas, o no pueden conseguir medicamentos”, señaló.

“La primera cuestión que habría que ver desde el punto de vista de México, es que el bloqueo a ese y otros países donde se aplican sanciones extremas están provocando impactos graves en el sufrimiento y en las condiciones humanitarias que debemos todos de respetar”.

Subrayó la necesidad de buscar que en el ámbito internacional no haya ese tipo de impactos.

“Esa es la posición de México, todavía en enero de este año se votó aquí en la Asamblea de las Naciones Unidas que debía levantarse ese bloqueo por 184 países, es un consenso mundial”, recordó el Canciller.

“Me parece que cuando se aborda la situación de Cuba es un elemento central que hay que tomar en cuenta y que por supuesto nosotros siempre hemos estado a favor de la solución pacífica y el respeto a los derechos humanos en todos los países, incluyendo Cuba, nuestro propio País, ahora lo dije en el consejo de seguridad”.

Durante la sesión del Consejo de Seguridad, y sin mencionar a Cuba, el Canciller enfatizó que se debe asegurar el acceso humanitario, sobre todo en el contexto de la pandemia de Covid-19.

“La asistencia humanitaria no puede ni debe ser rehén de consideraciones políticas, puesto que lo que está en juego es la vida y el bienestar de las personas”, recalcó ante representantes de los países miembro.