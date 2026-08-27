Cesar Esteban Flores Rodríguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: En 2025, CSP emitió decálogo para Morena donde ordenó no viajar en aviones privados, pero vuelos de Mara Lezama no recibieron reprimenda.

Grupo REFORMA publicó este miércoles que el costo de los vuelos privados de Lezama ascendería a unos 20 millones de pesos. Conforme su declaración patrimonial, la Gobernadora tiene bienes con valor de 3.4 millones de pesos, una sexta parte que su gasto «personal» en esos viajes aéreos. Su sueldo como Gobernadora ronda los 100 mil pesos mensuales.

«Tiene que comprobarse que en efecto fue así, primero antes que nada, porque si no nos vamos nada más con notas que salen que no tienen necesariamente fundamento, tendría que revisarse», justificó Sheinbaum, quien ha sido severa con Gobernadores y Gobernadoras de Oposición, pero no con los de su partido.

Conforme la documentación de los vuelos privados al extranjero de Mara Lezama, varios de los viajes han sido en aviones de Seguritech, una empresa proveedora de su Gobierno, lo que no sólo viola las normas morenistas que la Presidenta dictó, sino leyes sobre el servicio público.

En noviembre de 2021 destituyó a su Secretaria de Turismo, Paola Félix Díaz: «Aquí no hay privilegios para los servidores públicos y aunque era una servidora pública muy eficiente, pues cometió un error al haberse subido a un avión privado. Aquí nadie puede subirse a aviones privados», dijo entonces al explicar la razón de la intempestiva decisión.

En mayo de 2025, en medio de escándalos por el uso de aviones privados y viajes en primera clase de dirigentes morenistas, Sheinbaum envió una carta a a su partido en la que trazó ejes de comportamiento de la 4T. Fue tajante al pedir «no viajar en aviones o helicópteros privados».

Opositores cuestionaron ayer los vuelos de Lezama.

«Me parece un escándalo, porque simplemente dice que no se pagaron con recursos públicos, entonces que explique con qué recursos», dijo la senadora priista Carolina Viggiano.