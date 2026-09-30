CDMX.- Netflix confirmó que concluyó el rodaje de la tercera temporada de Merlina, protagonizada por Jenna Ortega y dirigida por Tim Burton. Los nuevos episodios fueron filmados en París y Dublín y continuarán la historia tras el viaje de Merlina para rescatar a Enid Sinclair. La producción contará nuevamente con Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Emma Myers y Fred Armisen, además de nuevas incorporaciones. Entre ellas destacan Eva Green, como Ophelia Frump, hermana de Morticia, y Winona Ryder, quien volverá a coincidir con Ortega y Burton después de Beetlejuice. Netflix aún no ha anunciado la fecha oficial de estreno.