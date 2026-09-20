La mediación vecinal atiende en la capital un promedio de 15 conflictos al mes, principalmente relacionados con mascotas y problemas de convivencia entre vecinos. Alfredo Gallo Camacho, titular de la Coordinación General de Delegaciones Urbanas y Rurales del Municipio de Aguascalientes, explicó que el servicio busca resolver las diferencias mediante la conciliación antes de que escalen a confrontaciones o procedimientos legales.

Los mediadores certificados intervienen en casos que van desde personas que pasean a sus perros y no recogen las heces, hasta vecinos que alimentan animales callejeros sin hacerse responsables de ellos. También se han atendido conflictos por criaderos domésticos de aves que generan molestias, bacterias o alergias entre habitantes de viviendas colindantes.

De acuerdo con Gallo Camacho, 15 casos llegan mensualmente a este mecanismo, tanto en comunidades rurales como en fraccionamientos del oriente de la ciudad. Alrededor del 60% logra resolverse mediante acuerdos entre las partes.

Los ciudadanos pueden solicitar apoyo en cualquiera de las delegaciones municipales. Cuando la conciliación no es posible, los mediadores brindan orientación jurídica y canalizan el caso a la dependencia competente, como Desarrollo Urbano, Seguridad Pública, Bienestar Animal o la Coordinación General de Salud.