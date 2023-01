Luis Muñoz Fernández

Después de haber visto con mi familia la reciente película de James Cameron “Avatar: el camino del agua” y más allá de las críticas que le puedan hacer los expertos cinematográficos más exigentes e implacables como Carlos Boyero, la película me dejó una sensación grata y un mensaje que me parece especialmente valioso y vigente: la importancia del agua para la vida. El papel clave de los mares y océanos en este planeta.

En su monumental Un mar sin límites. Una historia humana de los océanos, David Abulafia, profesor emérito de la Historia del Mediterráneo en la Universidad de Cambridge, nos recuerda que “el conjunto de los mares cubre aproximadamente el 70% de la esfera terrestre, y la mayor parte de ese ámbito acuático está formado por los inmensos espacios abiertos que denominamos océanos. Visto desde el espacio, nuestro planeta es básicamente azul… Hoy solemos dividir la masa global de agua que recubre el globo en tres grandes océanos. Sin embargo, los antiguos geógrafos, no sin cierta justificación, imaginaron que constituía un único okeanos de aguas entremezcladas, un concepto que se ha reavivado en los últimos tiempos con el moderno empleo del término ‘Océano Mundial’ para denotar el hecho de que el conjunto del volumen acuático del planeta forma una sola unidad”.

Cada vez es más evidente que el frío y “objetivo” lenguaje de la ciencia, sin menoscabo de su gran valor y utilidad, es insuficiente para abarcar la compleja realidad, las emociones y sentimientos que nos evoca, indisolublemente ligados a ella. Nos vemos obligados –a algunos no nos cuesta mucho– a recurrir además a la literatura y la filosofía para lograr una aproximación más integral y, sobre todo, para transmitirle a otros lo intangible de esa experiencia. Justo en estos días, Juan Arnau, astrofísico y filósofo, publica en la prensa Los rostros del agua, una reseña de varios libros recientes que tratan sobre este tema. Ahí podemos leer: “El agua adopta todas las formas y conoce la quietud. Es discreta en el rocío, envolvente en la niebla, ausente en las sequías, violenta en las inundaciones, emocional en la lágrima, luminosa en el ojo. Tagore decía que el agua simbolizaba el eterno diálogo entre el cielo y la tierra”.

Pedro Arrojo Agudo, relator de las Naciones Unidas para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, afirma lo siguiente:

“Hoy afrontamos en el mundo una crisis global particularmente paradójica: la del agua en el Planeta Agua, el Planeta Azul, con 2,200 millones de personas sin acceso garantizado al agua potable. Pero en su inmensa mayoría no se trata propiamente de personas sedientas, sin agua en su entorno de vida, sino de personas empobrecidas que viven junto a ríos, lagos, acuíferos y fuentes contaminados… Sólo recuperando la salud y el buen estado de los ríos, lagos, acuíferos y humedales esos miles de millones de personas en pobreza extrema podrán disponer del agua potable que todos necesitamos para vivir dignamente”.

El naturalista y autor Joaquín Araújo ha escrito Somos agua que piensa:

“Por lejos que medremos de las orillas, por seco que sea nuestro actual entorno todos somos criaturas de la Mar. Ella nos trajo. Todos los que respiramos y nadamos tenemos y tuvimos esa cuna que mecen las olas. Tanto es así que la Natura puede ser, con acierto, considerada como una sugerencia marina, como una emanación de la océana condición de este mundo… No en vano, es muy poco lo que separa a Mar de Madre”.

Terminemos citando de nuevo a Juan Arnau: “Sumergirse en el mar es volver al útero, cuya experiencia proyecta una imagen del paraíso. El feto no advierte la alternancia del día y la noche, no ha formado todavía un ego, no tiene adentro ni afuera, vive en la eternidad del instante. El agua y la luz son nuestros progenitores. El agua tiene una vocación mestiza y nómada. No sabe estar sola, se mezcla y disuelve continuamente”.

