Solo el 5% de las concesiones de agua en Aguascalientes se encuentra regularizado, mientras que la mayoría de los pozos permanece pendiente de cumplir con los trámites correspondientes. Esta situación coloca al estado entre las entidades con mayor rezago del país, advirtió el diputado federal Humberto Ambriz Delgadillo.

El legislador señaló que la falta de regularización representa un riesgo, particularmente para los productores del campo, debido a que existen plazos establecidos para poner en orden las concesiones. Ante este panorama, llamó a los usuarios del agua, tanto pequeños como grandes productores, a realizar los procedimientos necesarios para evitar problemas posteriores.

Ambriz Delgadillo explicó que desde la Comisión de Recursos Hidráulicos se ha expresado una postura crítica frente a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y se han realizado gestiones ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para facilitar el proceso de regularización en las comunidades rurales.

Entre las medidas solicitadas se encuentra el envío de personal jurídico de la Conagua directamente a las localidades, con el propósito de realizar jornadas informativas y orientar a los usuarios sobre los requisitos y procedimientos que deben cumplir, sin necesidad de trasladarse a las oficinas del organismo.

El diputado federal sostuvo que el nivel de avance en Aguascalientes es particularmente bajo en comparación con el proceso nacional, por lo que consideró necesario agilizar la atención a los usuarios antes de que concluyan los plazos establecidos.