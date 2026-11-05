Integrantes de la organización Fuerza Urbana Campesina y Popular (FURCAP) realizaron una toma simbólica de las instalaciones de la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Aguascalientes, para exigir la resolución de 40 trámites de regularización de títulos de concesión que permanecen pendientes desde hace aproximadamente un año.

Walter Ballín Castañeda, dirigente estatal de FURCAP, explicó que la falta de resolución impide a los productores acceder al Programa Especial de Energía para el Campo (PEUA), que otorga subsidios para el consumo de electricidad utilizado en el bombeo de agua.

Señaló que esta situación ha elevado sus costos de producción, pues mientras con el subsidio podrían pagar alrededor de cinco mil pesos de electricidad, actualmente algunos reciben facturas de hasta 40 mil pesos. Los expedientes corresponden a productores de Asientos, El Llano, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo y Aguascalientes, además de Zacatecas, dedicados principalmente al cultivo de maíz y frijol. Indicó que, pese a las reuniones con funcionarios de las oficinas centrales de Conagua en la Ciudad de México, los compromisos de resolver los trámites no se han concretado. Aseguró que los productores cumplieron los requisitos y demandan una respuesta definitiva.

Por su parte, la Dirección Local de la Conagua atendió a los manifestantes, recibió su pliego petitorio y revisó el estado de los expedientes. Precisó que mantiene coordinación con sus oficinas centrales para dar seguimiento a las solicitudes y avanzar en su resolución conforme a la normatividad. La dependencia agregó que, después del diálogo, los manifestantes se retiraron pacíficamente y las instalaciones quedaron liberadas. Ballín Castañeda reconoció la atención de la dependencia federal, pero insistió en que las resoluciones dependen de las oficinas centrales, por lo que pidió la intervención de las autoridades federales.