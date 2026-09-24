La Comisión Nacional del Agua entregó 50 títulos de concesión de aguas nacionales a usuarios de Aguascalientes, como parte de las acciones para ordenar el aprovechamiento de los recursos hídricos y brindar certeza jurídica a quienes cuentan con derechos sobre el uso del agua.

El acto se realizó en el municipio de Rincón de Romos y fue encabezado por el director general de la Conagua, Efraín Morales López, quien destacó que la regularización de las concesiones forma parte de los compromisos establecidos a nivel nacional para avanzar hacia una gestión transparente y ordenada del recurso.

El titular de la Conagua informó que durante la actual administración federal se han resuelto 3 mil 313 trámites relacionados con concesiones en Aguascalientes, cifra que representa el 46% del rezago histórico acumulado en la entidad. Señaló que contar con el título de concesión brinda a los usuarios certeza jurídica respecto al aprovechamiento de las aguas nacionales, además de seguridad sobre su patrimonio y actividades productivas.

Añadió que la Conagua trabaja directamente en las distintas regiones para mantener contacto con los usuarios, ordenar las concesiones y procurar que el agua sea aprovechada con legalidad y eficiencia.

Por su parte, Rocío Reyes Gaytán, directora local de la Conagua en Aguascalientes, subrayó la importancia de mantener actualizado y regularizado el padrón de usuarios. Explicó que estos trabajos forman parte de una estrategia para acercar los servicios institucionales a la población y avanzar en la administración del recurso hídrico.

La funcionaria destacó la necesidad de contar con un registro actualizado de las concesiones, en un contexto en el que la regularización de los derechos sobre aguas nacionales constituye uno de los componentes de la administración del recurso.