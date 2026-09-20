Con toque latino

Antonio Martínez Agencia Reforma

MONTERREY, NL. – Hace casi 10 años, LP lanzó el sencillo «Lost On You», con el que dio la vuelta al mundo gracias a sus despliegues vocales y su distintivo silbido.

Ahora, la cantautora estadounidense estrenó Room 12, un álbum con un sonido más atrevido e influenciado por ritmos y voces latinas, que presentará ante sus fans este 20 de noviembre en el Escenario GNP.

«Siento que ‘Lost On You’ realmente mostró lo que podía hacer vocalmente, emocionalmente y melódicamente, incluso a nivel de composición, lo que es realmente lindo y estoy agradecida por ello», reconoció la artista.

En su nuevo proyecto, estrenado el 2 de septiembre, LP explora la melancolía y la introspección con «Love Is All I Have» y «Thirty 2nd Chances», así como la alegría y la libertad con «Don’t Stop» y «Best In Life».

La compositora, de 45 años, contó que se inspiró en las habitaciones en las que ha estado durante sus giras, pues en cada una conserva recuerdos que la ayudaron a componer o reflexionar.

«Voy al desierto, voy a México, voy al Caribe, voy a Londres: estás en una habitación en algún sitio, un estudio, una habitación de hotel o una habitación en una casa junto al mar que alquilas por Airbnb, y… bueno, nunca olvidarás esas habitaciones», compartió.

Tras su presentación, LP ofrecerá tres fechas más en México: el 22 en CDMX; el 25 en Zapopan, y el 28 en el festival Tecate Comuna, en Puebla.