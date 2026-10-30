Armados con palos y cuchillos, dos sujetos presuntamente amenazaron de muerte a una persona y a sus familiares afuera de un domicilio en la comunidad de Calvillito, en Aguascalientes. Por estos hechos, ambos fueron vinculados a proceso.

Los imputados son Leonardo “N” y Edgar “N”, quienes deberán responder ante la justicia por su probable participación en el delito de amenazas.

Los hechos ocurrieron el 5 de junio de 2024, cuando ambos individuos llegaron acompañados de otras personas a una vivienda de la mencionada comunidad.

De acuerdo con las investigaciones, los señalados permanecieron afuera del inmueble, desde donde comenzaron a gritarle a la víctima que saliera. Mientras portaban palos y cuchillos, presuntamente amenazaron con matarla a ella y a sus familiares, advirtiéndoles que, de no obedecer, entrarían a sacarlos por la fuerza.

Ante el temor de que cumplieran sus amenazas, la persona afectada solicitó la intervención de la Policía mediante una llamada a los servicios de emergencia. Sin embargo, los involucrados terminaron por retirarse del lugar.

La víctima decidió denunciar lo sucedido, por lo que el Ministerio Público abrió una carpeta de investigación y reunió los elementos necesarios para llevar a Leonardo y Edgar ante un juez.

Durante la audiencia inicial, el Juez de Control resolvió vincularlos a proceso y les impuso medidas cautelares, entre ellas la prohibición de salir del territorio que determine la autoridad judicial sin autorización, así como restricciones para acudir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares.

Además, fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.