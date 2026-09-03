Con palo en mano habría amenazado a madre e hija

Un hombre de 47 años fue detenido por policías municipales luego de ser señalado por presuntamente amenazar de muerte a una mujer y a su hija, además de intentar golpear a una de ellas con un palo de madera en la colonia Gómez Portugal.

El incidente ocurrió sobre la calle Pegaso, donde elementos que realizaban labores de vigilancia observaron a dos mujeres y un hombre frente a una vivienda.

Virginia, de 42 años, pidió ayuda a los uniformados y señaló que el individuo, a quien conocía como vecino de su suegra, momentos antes habría lanzado amenazas de muerte contra ella y su hija Itzel, de 23 años. Según su versión, el sujeto también intentó lesionar a una de ellas con un palo.

Los agentes se dirigieron hacia el señalado, quien presuntamente intentó correr y refugiarse en un domicilio ubicado frente al lugar. Los policías lograron interceptarlo y observaron que durante la intervención arrojó hacia el interior de la finca el objeto que presuntamente había utilizado.

Ante el señalamiento directo de las dos mujeres, José “N”, de 47 años, fue detenido y posteriormente trasladado ante el agente del Ministerio Público en turno, instancia que determinará su situación jurídica.