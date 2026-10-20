Con navaja en mano, asaltaron a conductor de plataforma en Villas de Santa Rosa

Un conductor de plataforma fue sometido y amenazado con una navaja por dos sujetos que fingieron ser pasajeros para despojarlo de sus pertenencias. Por estos hechos, Jorge “N” fue vinculado a proceso por el delito de robo calificado y permanecerá en prisión preventiva.

El atraco ocurrió el pasado 10 de septiembre, cuando la víctima trabajaba a bordo de un Nissan March modelo 2025 y acudió a recoger a dos pasajeros sobre la calle Santa Rosa, en el fraccionamiento Villas de Santa Rosa, en Aguascalientes.

Una vez dentro del automóvil, uno de los individuos sujetó al chofer por el cuello con el brazo, mientras lo amagaban con una navaja. Los delincuentes se apoderaron de dos teléfonos celulares y una cartera con dinero en efectivo, tarjetas bancarias, identificaciones y monedas.

Tras el robo, ambos escaparon a pie por un terreno baldío hasta llegar a prolongación Paseo de la Asunción, donde presuntamente los esperaba un taxi que habían solicitado con anticipación.

Durante el recorrido en el vehículo de alquiler, los sospechosos habrían revisado y repartido el botín, para finalmente descender en la calle Andador Crepúsculo, en el fraccionamiento Potreros del Oeste.

La denuncia de la víctima permitió iniciar las investigaciones que derivaron en la identificación de Jorge “N” como probable participante en el atraco.

Un juez de Control determinó vincularlo a proceso e imponerle prisión preventiva oficiosa, además de conceder dos meses para el cierre de la investigación complementaria.