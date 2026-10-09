Tres sujetos, entre ellos un adolescente de 16 años, fueron detenidos en el municipio de Rincón de Romos tras ser sorprendidos con varios envoltorios de presunta marihuana y diversas piezas de joyería cuya procedencia no pudieron justificar. Los implicados son investigados por su posible relación con el robo a una joyería.

La captura ocurrió en calles del Barrio de Guadalupe, donde elementos del Mando Coordinado realizaban labores de vigilancia cuando detectaron a tres individuos que adoptaron una actitud evasiva al notar la presencia policial.

Los sospechosos intentaron escapar, pero los uniformados les dieron alcance metros adelante y procedieron a someterlos a una revisión preventiva.

Los detenidos fueron identificados como Raúl «N», de 24 años; Ricardo «N», de 20, y J.A.O., de apenas 16 años.

Durante la inspección, los policías encontraron entre sus pertenencias varios envoltorios con hierba verde y seca, aparentemente marihuana, además de distintas piezas de joyería de las cuales ninguno pudo acreditar su propiedad.

La situación se complicó para los tres debido a que sus características físicas coinciden con las de los presuntos responsables de un robo cometido en una joyería de Rincón de Romos, por lo que también se investiga su posible participación en ese delito.

Los tres fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, junto con la droga y las alhajas aseguradas, para integrar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica.