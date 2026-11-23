Un adolescente señalado como presunto integrante del grupo conocido como “Maldosos 18” fue vinculado a proceso por robo calificado, luego de su probable participación en un violento atraco en el fraccionamiento Morelos I, donde dos personas fueron despojadas de sus pertenencias bajo amenazas y agresiones con armas.

Los hechos ocurrieron el pasado 1 de noviembre, cuando el menor presuntamente llegó a las afueras de un establecimiento acompañado de aproximadamente 19 sujetos que portaban machetes.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, el adolescente habría utilizado un objeto con características similares a una pistola para amenazar a una de las víctimas y quitarle dinero en efectivo, audífonos, llaves, documentos personales y una cadena de plata.

La agresión no terminó ahí. El señalado, junto con otros participantes, presuntamente atacó con un machete a una segunda víctima que se encontraba tirada en el suelo, a quien despojaron de un casco, un teléfono celular, un cargador y dinero.

Tras la denuncia, agentes de la Agencia Estatal de Investigación Criminal lograron identificar al adolescente y cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra.

Finalmente, un juez especializado determinó vincularlo a proceso por robo calificado y ordenó su internamiento preventivo, además de fijar un plazo de un mes y 15 días para concluir la investigación complementaria.