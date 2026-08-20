Dos hombres de 31 años fueron detenidos luego de presuntamente amenazar con machetes a elementos de la Policía Municipal durante un recorrido de vigilancia en la comunidad San Francisco del Arenal.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle Olivares Santana y la carretera 45 Sur, donde los uniformados detectaron a dos sujetos que caminaban por la zona, cada uno con un machete de aproximadamente 60 centímetros de longitud.

De acuerdo con el reporte policial, al notar la presencia de los oficiales, los hombres comenzaron a insultarlos y amenazarlos mientras levantaban las armas blancas y les exigían retirarse.

Los policías descendieron de la unidad y ordenaron a ambos que arrojaran los machetes al suelo; sin embargo, presuntamente ignoraron las indicaciones y mantuvieron una actitud agresiva, incluso apuntando las armas hacia los elementos.

Posteriormente, los sujetos intentaron escapar a pie, por lo que comenzó una persecución que terminó metros adelante con la captura de ambos.

Los detenidos fueron identificados como Juan “N” y Víctor “N”, los dos de 31 años. Durante la intervención fueron asegurados los dos machetes.

Finalmente, los hombres y las armas blancas quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde el Ministerio Público determinará su situación jurídica.