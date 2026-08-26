Juan “N” y Víctor “N” fueron vinculados a proceso luego de que presuntamente encararon con machetes a elementos policiales durante un recorrido de vigilancia en el fraccionamiento San Francisco del Arenal.

Los hechos se registraron el 18 de agosto de 2026, cuando agentes que realizaban labores de prevención detectaron a dos hombres que portaban, presuntamente, dos machetes. De acuerdo con la investigación, al advertir la presencia policial ambos levantaron las armas, se separaron y comenzaron a aproximarse a los uniformados en actitud agresiva.

Los policías les ordenaron arrojar los machetes, pero inicialmente habrían ignorado las indicaciones y continuaron avanzando. Ante la situación, los agentes desenfundaron sus armas de cargo y nuevamente les exigieron que soltaran las armas.

Juan “N” y Víctor “N” finalmente dejaron los machetes en el suelo, pero enseguida corrieron hacia el poniente en un intento por escapar. Los oficiales fueron tras ellos hasta conseguir detenerlos.

Durante la intervención, ambos hombres presuntamente amenazaron e intimidaron a los policías y opusieron resistencia a su detención. Posteriormente quedaron a disposición del Ministerio Público.

En la continuación de la audiencia inicial, un Juez de Control resolvió vincularlos a proceso por Portación de Arma Prohibida, Resistencia de Particulares y Amenazas. A los dos les fue impuesta prisión preventiva oficiosa y justificada, además de fijarse dos meses para el cierre de la investigación complementaria.