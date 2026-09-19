Dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos en Jesús María luego de que policías municipales los detectaron mientras presuntamente portaban machetes en la vía pública.

La intervención ocurrió durante el Operativo Pescador, desplegado por elementos de la Policía Municipal de Jesús María bajo el esquema de Mando Coordinado.

Los uniformados circulaban por avenida Alejandro de la Cruz, a la altura del cruce con la calle Feliciano Martínez de la Cruz, cuando observaron a dos hombres que llevaban, cada uno, un machete en la mano derecha.

Ante esta situación, los policías detuvieron las unidades y realizaron una inspección preventiva. Los involucrados se identificaron como Brayan “N”, de 20 años, y E. “N”, de 17.

De acuerdo con el reporte policial, ninguno pudo acreditar la utilización de los machetes, por lo que ambos fueron detenidos y las armas quedaron aseguradas.

Finalmente, los dos jóvenes y los objetos decomisados fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público del fuero común en turno, en la Fiscalía General del Estado, donde se determinaría su situación jurídica.