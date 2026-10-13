Un joven de 23 años fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Jesús María, luego de que lo sorprendieran caminando con un machete de aproximadamente 70 centímetros de hoja en calles de la colonia Chicahuales.

La captura ocurrió sobre la calle David Guardado, donde oficiales que realizaban recorridos de vigilancia bajo el esquema del Mando Coordinado detectaron a un individuo que llevaba en la mano derecha un objeto con las características de un arma blanca.

Ante esta situación, los uniformados detuvieron la patrulla y se aproximaron al sospechoso para practicarle una inspección preventiva.

El individuo, identificado como Enrique N., de 23 años, tenía en su poder un machete con hoja metálica de aproximadamente 70 centímetros de longitud, por lo que los policías procedieron a detenerlo y asegurar el objeto.

Finalmente, el joven fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común, autoridad encargada de determinar su situación jurídica.