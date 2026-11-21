Un sujeto que presuntamente amenazaba con un machete a estudiantes de una secundaria del fraccionamiento Morelos I fue detenido por elementos de la Policía Estatal, luego de que varias madres de familia solicitaran la intervención de los uniformados.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Artillero Mier, donde los oficiales realizaban labores de vigilancia como parte del Operativo Escuela Segura, cuando fueron interceptados por un grupo de mujeres que denunciaron la presencia de un individuo armado en las inmediaciones del plantel educativo.

Las madres señalaron que el sospechoso se encontraba a escasos metros y que utilizaba un machete para amedrentar a los alumnos, por lo que los policías se dirigieron al sitio para intervenir.

Tras ubicar al individuo, identificado con las iniciales O.N.S.O., los agentes procedieron a realizarle una inspección preventiva y confirmaron que llevaba un machete en la mano derecha.

El sujeto fue detenido y trasladado, junto con el arma blanca asegurada, a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del Ministerio Público del fuero común para determinar su situación jurídica.