Un adolescente de 17 años fue detenido por elementos de la Policía Estatal tras ser sorprendido con varias bolsas que contenían cerca de 100 gramos de hierba verde y seca con características similares a la marihuana, en la comunidad de Los Arellano.

La detención ocurrió sobre la carretera estatal 77, donde los uniformados realizaban labores de vigilancia. De acuerdo con la información oficial, los agentes detectaron a un joven que habría adoptado una actitud evasiva al notar la presencia de las patrullas.

Ante esta conducta, los policías le marcaron el alto para efectuar una revisión preventiva. El joven se identificó como J. “N”, de 17 años.

Durante la inspección, los oficiales localizaron entre sus pertenencias varias bolsas de plástico con hierba verde y seca, aparentemente marihuana. El contenido arrojó un peso aproximado de 100 gramos.

El adolescente y la sustancia asegurada fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público del fuero común en turno, en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde se abrió una carpeta de investigación y se determinará su situación jurídica.