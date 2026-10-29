¡Con la familia no se juega! Denuncia a su hermano por allanamiento

Un conflicto entre hermanos terminó con uno de ellos detenido por elementos de la Policía Rosa, luego de que fuera señalado por presuntamente ingresar sin autorización a un domicilio ubicado en el fraccionamiento Infonavit Las Viñas, en Aguascalientes.

El detenido fue identificado como Jorge “N”, de 53 años, quien quedó a disposición del Ministerio Público por su probable responsabilidad en el delito de allanamiento de morada.

Los hechos ocurrieron cuando elementos de la Unidad de Atención a la Violencia de Género de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado realizaban labores de vigilancia y supervisión de órdenes de restricción.

Al circular por la calle Circuito de la Vid, fueron interceptados por un hombre de 61 años, quien solicitó su intervención debido a que su propio hermano se había introducido, sin su consentimiento, a una vivienda de su propiedad que actualmente se encuentra deshabitada.

Los uniformados acudieron al inmueble señalado y encontraron en su interior a Jorge “N”, a quien identificaron como la persona denunciada.

El propietario solicitó que su hermano fuera detenido, pues tenía la intención de presentar una querella en su contra.

Ante el señalamiento, los policías procedieron a detener al individuo y trasladarlo a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

El caso quedó en manos del agente del Ministerio Público, donde se inició una carpeta de investigación por presunto allanamiento de morada y se determinará la situación jurídica del detenido.