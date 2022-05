En su cierre de campaña, Anayeli convocó a las familias de Aguascalientes a una fiesta, “esto es lo que vamos a generar, lo que se está viendo en el oriente, la convivencia familiar, esto es la alegría que representa Movimiento Ciudadano”, resaltó la candidata a gobernadora.

En el evento, Anayeli Muñoz estuvo acompañada de su familia, del Coordinador Nacional, Dante Delgado, de senadores, senadoras y diputados, militantes y simpatizantes del Movimiento Naranja, muy contenta, comentó que la gente llegó a disfrutar “porque saben que están representando una nueva formal de hacer política, la política también es esto, acercar a las familias, propiciar la convivencia, momentos de alegría, que eso es lo que representa Movimiento Ciudadano”.

Anayeli sabe que quedan muchos días de trabajo “y vamos a dar la sorpresa el 5 de junio, somos la única fuerza política que esta creciendo en Aguascalientes”, dijo al invitar a la gente a que salga a votar con tranquilidad, en confianza, “hay otros partidos que están tratando de desincentivar o inhibir el voto, me parece muy grave pero también es un reflejo de que están nerviosos, salgan a votar”, al mismo tiempo

de destacar que la utilidad del voto es la del poder para cambiar las decisiones de Aguascalientes, “la historia no se ha escrito, si esto estuviera definido, para qué tendríamos democracia, para qué buscaríamos opciones”, por eso mismo, con sus propuestas, Anayeli se ha posicionado como la opción de un buen Gobierno para la Tierra de la Gente Buena.

Hizo un llamado a salir a votar el 5 de junio, y pidió a la ciudadanía que no se dejen amenazar o engañar, existen las condiciones para salir a votar en confianza y con seguridad.

