Con falta administrativa y 12 envoltorios asegurados

Una falta administrativa terminó con un hombre detenido y 12 envoltorios con una sustancia granulada asegurados durante un recorrido de vigilancia de policías municipales en el fraccionamiento Villa Natura.

Los oficiales circulaban por la calle José Contreras Esparza cuando detectaron a un sujeto orinando en la vía pública, antes del cruce con el Andador I.

Al marcarle el alto para notificarle la falta administrativa, el hombre ignoró las indicaciones y echó a correr. Los uniformados fueron tras él y lograron alcanzarlo en el cruce de José Contreras Esparza y Andador I.

Tras identificarse como policías municipales, solicitaron sus datos y el individuo accedió voluntariamente a una revisión preventiva. En una de las bolsas de su pantalón encontraron 12 envoltorios de plástico que contenían una sustancia granulada al tacto, con un peso total de 18.5 gramos.

Moisés “N”, de 33 años, fue detenido por su presunta responsabilidad en un delito contra la salud.

Finalmente, el hombre y lo asegurado fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público en turno, quien determinará su situación jurídica.