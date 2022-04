Rebeca Aguilera El Heraldo

La lluvia casi frustraba la presentación de Ximena Sariñana y Siddharta en el Foro de las Estrellas, pues varias zonas del área ferial se quedaron sin energía eléctrica, situación que puso en alerta a los asistentes sobre la posible cancelación del show.

Un retraso de aproximadamente treinta minutos, generado por las mismas condiciones climáticas y salió uno de los ingenieros de sonido a informar que se realizaría el concierto y agradecer la disposición de los artistas. Con una planta de luz, levantaron el equipo para el escenario, pero todo el recinto permaneció en la oscuridad.

Pero con el entusiasmo, la euforia y los gritos dispuestos al show.

Ximena salió vestida completamente de blanco, de inmediato el público la ovacionó y cantaron con ella cada tema, desde los más populares «Mis Sentimientos» que hizo famosa con la agrupación que de hecho clausura este foro, Los Ángeles Azules, «Vidas Paralelas» con la que finalizó el show de 45 minutos, también «nostalgia» «mediocre» » y qué tiene» y » una vez más» entre otros.

Entre el público no paraba el constante grito «Ximena – Ximena» a su actriz y cantante mexicana, de 36 años y ganadora en la categoría de Artista Revelación en los Premios MTV, nominada a los Premios Grammy y Premios Grammy Latinos por su álbum Mediocre.

Siddharta por su parte, abrió show con un conteo aleatorio en la pantalla, haciendo alusión a su más reciente álbum «00:00», al aparecer en el escenario complació al público con el pandero y la guitarra y los éxitos «brújula», «paraíso lunar», «mapa», «no es antes no después» entre otros. El ex-baterista de la banda Zoé fue un éxito en el escenario haciendo disfrutar a los asistentes con su rock en español, pop alternativo, indie, rock Folk roc, y entre la gente, incluso antes del concierto y el aguacero, se preguntaban si vendría Yuya y Mar su pareja e hijo con él a visitar la Feria de Ferias, sin embargo no fue posible conocer esa información pues el músico no compartió Stories en sus redes y Yuya solo una de su nueva portada en ella México y otra con una de sus tontas de labios, de su marca bailando juntos.

