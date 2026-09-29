Con cuchillo en mano, quiso correr de la Policía

Un hombre que presuntamente amenazaba a transeúntes mientras llevaba un cuchillo en la mano fue detenido por policías municipales en el fraccionamiento José Guadalupe Peralta Gámez.

Los uniformados realizaban labores de vigilancia sobre el bulevar a San Luis Potosí, en circulación de oriente a poniente, cuando detectaron al individuo con el arma blanca en la mano derecha. De acuerdo con el reporte, hacía movimientos con el cuchillo mientras agredía verbalmente a las personas que pasaban por el lugar.

Al notar la presencia de los policías, el sujeto echó a correr hacia el poniente. Los oficiales fueron tras él y, mediante códigos sonoros y comandos verbales, le ordenaron detenerse, aunque inicialmente ignoró las indicaciones.

Finalmente fue alcanzado en el cruce del bulevar a San Luis Potosí y la calle Luis Navarro Sotomayor. Una vez controlado, los agentes le preguntaron por qué llevaba el arma, pero no proporcionó una explicación.

El detenido fue identificado como Eduardo “N”, de 38 años. Durante la intervención fue asegurado un cuchillo con mango de madera color café, de aproximadamente 15 centímetros de longitud.

Eduardo “N” y el arma quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica por su presunta responsabilidad en el delito de portación de arma prohibida.