Mayolo López, Rolando Herrera y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, recriminó a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, por exigir, según dijo, un presupuesto con amenazas de por medio.

«Así no. Con amenazas no, queriendo violentar, poniendo como espada de Damocles al Tribunal Electoral federal en proceso electorales para condicionar la decisión libre, constitucional que tiene un legislador, no. En el respeto sí, en el diálogo también», dijo.

Después de que la ministra apremió a la Cámara de Diputados a aprobar su solicitud presupuestal para 2024, en una inédita sesión solemne conjunta de los plenos de la Corte, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral federal, el legislador llamó «mafiosos» a los ministros.

«Parecería que la intención de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es mandarnos a decir a todos los mexicanos y a los legisladores que, si no se les autorizan los miles de millones de pesos que ellos solicitan, no habrá justicia en México. Es una afrenta, repito, para el pueblo de México y sus representantes populares.

«¿De qué se trata? ¿Qué mensaje quiere enviar al Legislativo? ¿De que si no le damos lo que pide, van a fallar los juicios en contra de legisladores, en contra de los integrantes de otro de los Poderes? ¿Por qué en pleno proceso electoral, cuando lo que demanda México y la ciudad es mesura por parte del Poder Judicial, que tiene muchos pendientes en México, lleva a los magistrados electorales, en plena ebullición electoral?», cuestionó el morenista en rueda de prensa.

A juicio de Mier, los ministros mandaron un mensaje propio de la mafia siciliana.

«Pues es que dicen que cuando te mandan un mensaje siciliano, pues es un mensaje mafioso. Los mensajes sicilianos son mensajes mafiosos. Espero que no sea así, que mañana haya una rectificación de hechos, eso también es una posibilidad, ¿no?

«A lo mejor yo me malviajé, pero no, por lo que puedo leer acá, en estas tres hojas, si hubiera sido otra la razón ‘oye, te invito un café, vamos a platicar, ¿qué te parece, mi hermano, si platicamos esto?'», agregó.

El legislador rechazó que la Cámara de Diputados pretenda «asfixiar» a la Corte, como declaró la ministra Piña, y dijo que no podía permanecer «impávido» ante tal aseveración.

«Yo soy amante del amor y paz, si algo me caracteriza, es el diálogo. O sea, yo no necesito, como coordinador de la mayoría, ni el Congreso mexicano, ni la Cámara de Diputados, un trato de esa naturaleza, que violenta las formas», indicó.

Prevén amparo

Si la Cámara de Diputados reduce el presupuesto del Poder Judicial lo más probables que es que este órgano decida ampararse, señaló ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

«No van a aceptar, ya hasta les puedo adelantar que, si en el Congreso les reducen el presupuesto, se van a amparar y no van a obedecer y van a violar la Constitución y van a tener el apoyo de los conservadores y de la mayoría de los medios de manipulación», dijo.

El Presidente recordó que el Poder Judicial define de manera autónoma su presupuesto y lo entrega a la Secretaría de Hacienda, que no puede hacerle ningún cambio, para que lo integre en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Donde sí se pueden hacer modificaciones a la propuesta presupuestaria, señaló, es la Cámara de Diputados, de mayoría morenista.