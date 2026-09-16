Sergio “N” fue vinculado a proceso por robo equiparado y cohecho, luego de ser detenido en Jesús María cuando presuntamente conducía una motocicleta con reporte de robo y habría ofrecido 200 pesos a un policía para evitar ser arrestado.

Los hechos ocurrieron el 12 de septiembre de 2026 sobre la calle Olmos, en el fraccionamiento Vistas del Sauz, donde policías municipales detectaron una motocicleta Italika 125Z, negra con rojo, relacionada con un reporte previo de robo.

Los uniformados marcaron el alto al conductor, pero presuntamente ignoró la indicación, lo que desató una persecución hasta que los agentes consiguieron cerrarle el paso.

Durante la revisión, los policías confirmaron mediante el C5i Estatal que la motocicleta tenía reporte de robo vigente. Cuando le informaron que sería detenido, Sergio “N” presuntamente sacó de su pantalón un billete de 200 pesos y se lo ofreció a uno de los oficiales para que lo dejara ir, además de señalar que posteriormente le entregaría una cantidad mayor.

El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público y el caso llegó ante un Juez de Control, quien calificó de legal la detención y resolvió vincularlo a proceso por su probable intervención en los delitos de robo equiparado y cohecho.

Sergio “N” permanecerá bajo prisión preventiva justificada. El juez fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria.