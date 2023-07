La comunidad LGBT en Aguascalientes espera que la Fiscalía General del Estado, en estrecha colaboración con la Fiscalía de Guerrero, donde se lleva a cabo la investigación, arroje luz sobre el homicidio de Ulises Salvador Nava Juárez y se haga justicia. El coordinador de la Fundación VIHDHA, Marco García Robles, exigió un alto a la violencia, la discriminación y la impunidad que afecta a dicho sector en el estado y en todo México.

El activista destacó la necesidad de que se esclarezcan los motivos detrás de este crimen y se actúe con perspectiva de género, al tiempo de manifestar su preocupación por la ausencia de un protocolo específico para casos de violencia y crímenes contra la diversidad sexual en el estado. “Mientras se desconocen las motivaciones exactas del asesinato de Nava Juárez, la existencia de elementos como la saña y la premeditación indican que podría haber un componente de odio y homofobia en este trágico suceso”.

Lamentó que en Aguascalientes no exista una figura legal para tipificar delitos o crímenes de odio. No obstante, pidió al Congreso del Estado considerar la implementación de una legislación que permita juzgar este tipo de delitos con una perspectiva de género. Enfatizó que los crímenes contra la diversidad sexual no deben ser ignorados y que es fundamental abordarlos con la seriedad y la atención que merecen.

También expresó su preocupación ante la posibilidad de que algunos actores políticos utilicen este lamentable suceso para obtener ventaja política o ganar notoriedad pública, por lo que llamó a centrar los esfuerzos en resolver el crimen y evitar que el enfoque se desvíe de la búsqueda de justicia para Ulises Salvador Nava Juárez, un defensor de los derechos humanos y una persona vulnerable dentro de la comunidad LGBTQ+.

Finalmente dijo que es fundamental que el Congreso del Estado tome en serio la agenda de la diversidad sexual y se comprometa a implementar medidas concretas para garantizar la igualdad y protección de todos sus ciudadanos. “Este trágico suceso debe ser un llamado de atención para que se tomen acciones contundentes contra la discriminación y se trabaje en la construcción de una sociedad inclusiva y respetuosa de los derechos humanos”.