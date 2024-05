La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Jesús María (CAPAS) ha sido reconocida por su incorporación al Sistema Estatal Anticorrupción, destacando su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, según informó César García Estrada, su titular.

García Estrada explicó que la adhesión a este sistema no fue sencilla. Requirió el envío de un oficio solicitando la interconexión y la participación en varias capacitaciones. «Enfrentamos desafíos, pero logramos completar el proceso exitosamente. Este año hemos presentado nuestra declaración utilizando el nuevo sistema, lo cual representa un gran avance», afirmó.

El impacto de este reconocimiento va más allá de la mejora de los procesos internos de CAPAS; también beneficia a la ciudadanía de Jesús María. «Cumplir con las normas de transparencia y anticorrupción refuerza la confianza de la comunidad en sus servidores públicos. Los ciudadanos pueden solicitar información sobre nuestros funcionarios, sus estudios y trayectoria en el servicio público, lo que asegura que contamos con personal capacitado y comprometido», destacó García Estrada.

Además, resaltó la importancia de la responsabilidad ciudadana en el uso del agua, especialmente en tiempos de sequía. «Estamos enfrentando una época de estiaje severa, no solo en Jesús María sino en todo el país. Los pozos operan 24 horas al día y aun así no es suficiente. Es crucial que la ciudadanía tome conciencia sobre el uso del agua», enfatizó.

García Estrada hizo un llamado a la comunidad para adoptar prácticas responsables, como regar jardines por la noche y ser conscientes del uso de albercas durante el calor. «La crisis hídrica es un problema nacional y debemos actuar ahora para evitar problemas mayores en el futuro», subrayó.

Finalmente, recordó a la población la importancia de cumplir con el pago del servicio de agua. «El compromiso de CAPAS es proporcionar un servicio de calidad, pero para ello necesitamos que los usuarios sean puntuales con sus pagos. Esto nos permite seguir ampliando redes y mejorando el servicio», concluyó.