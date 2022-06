Las Panteras de Aguascalientes visitaron la ciudad de Guadalajara para enfrentar al cuadro de Astros de Jalisco en el segundo duelo de la serie, en donde desafortunadamente cayeron por un marcador contundente de 90-70, comprometiendo el liderato de la zona Sur.

El primer juego de esta serie ante Astros se había celebrado desde el 10 de mayo, pero, debido a varias razones, el segundo juego se tuvo que disputar hasta este 1 de junio en la cancha de Guadalajara. En ambos encuentros, las felinas no pudieron hacerle frente a las tapatías y perdieron.

Desde el primer cuarto, el equipo de Astros se había puesto en ventaja con una pequeña diferencia de 6 puntos, pero, conforme avanzaban los minutos, el cuadro de Panteras se acercaba bastante y, por momentos, parecía que iba a remontar el marcador, sólo que las jaliscienses estuvieron muy puntuales en la defensa.

Al término del segundo cuarto, las de Jalisco lo seguían ganando, pero ya por una diferencia de 4 puntos, por lo que las felinas aún tenían la esperanza de responder en la segunda mitad. En el tercer cuarto, no obstante, la historia no cambió y la diferencia de puntos seguía siendo mínima a favor de las locales.

Sin embargo, en el último cuarto, el equipo de Panteras comenzó a cometer varios errores en la ofensiva y a generar muy pocos puntos, mientras que las locales no desaprovechaban sus posesiones y poco a poco comenzaron a alejarse en el marcador, decretando tempranamente su victoria por una pizarra final de 90-70.

La más destacada del partido fue Nadia Fingall de Astros con 23 puntos y 13 rebotes, así como Arica Carter con 21 puntos y 8 rebotes. En cuanto a las felinas, Shannon Coffee volvió a ser la mejor del equipo con 18 puntos y 10 rebotes.

Con esta derrota, el cuadro de Aguascalientes se mantiene en la cima de la zona Sur con una marca de 7-5, superando a Astros de Jalisco con una marca de 8-2, pero, al tener más partidos disputados, existe el riesgo de las tapatías tomen el liderato de la zona en las próximas semanas.

Al cuadro de Panteras sólo le queda disputar su serie en León ante Abejas este fin de semana y, después, cerrar la temporada regular en casa contra Astros para determinar su posición final en la tabla y destino en los playoffs de la LNBP Femenil 2022.

