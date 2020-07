Desde el cobro del Impuesto al Valor Agregado a las Plataformas Electrónicas el pasado 1 de junio, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en Aguascalientes comenzó a atender a un mayor número de personas físicas interesadas en conocer el comprobante fiscal simplificado y sobre el pago definitivo de impuestos por la vía de la retención.

Pamela Cueva Mendoza, delegada de la Prodecon, señaló que el nuevo esquema de plataformas digitales considera dos supuestos: que el contribuyente manifieste su intención de que la retención se considere como un pago provisional que se acumula y al final del año en la declaración anual se hace el cálculo y se paga de modo definitivo.

“Otro es que esa retención del IVA puede considerarse como el pago definitivo mensual del gravamen, y al final del año ya no se tendrá un saldo a cargo, pues se cumplió mes tras mes. Estas son las principales dudas de las personas involucradas con este nuevo esquema”, apuntó.

En el caso de las plataformas digitales extranjeras como Uber y Netflix, al no tener residencia permanente en México no pueden expedir un comprobante fiscal con todos los datos que pide la legislación fiscal mexicana, pero la misma ley previó esa situación y está facultada a expedir un comprobante fiscal simplificado que incluye los datos de quien recibe y de esta manera el contribuyente puede acreditar el IVA.

Sostuvo que las plataformas digitales mexicanas sí retienen el impuesto al valor agregado y se lo enteran al fisco, pero en el caso de las extranjeras la obligación de la retención del gravamen quedó en las instituciones bancarias o bien el contribuyente opta por pagarlo directamente.

