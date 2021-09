Alberto Aldape Barrios, director del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial, hace un llamado para que la ciudadanía no sea factor de generación de inflación y para ello hay que comprar productos de temporada o en oferta, reusar productos y no comprar nuevos como los útiles escolares, así como planear las rutas de transporte para ahorrar gasolina.

Asimismo, se debe invertir en la compra de calentadores solares de agua para no utilizar tanto gas natural o LP, que es el principal combustible que se gasta cuando se utiliza un calentador tradicional.

“En la medida en que las familias planeen mejor sus gastos se podrá apoyar para no propiciar más inflación, considerando que en este momento el índice inflacionario se encuentra elevado”, sostuvo el titular del CIDE.

También se debe cuidar en no caer en las compras a crédito porque este concepto influye en este comportamiento inflacionario, porque se adquieren mercancías con dinero que no se tiene, es decir se hace una demanda adicional que no es real, porque no se poseen los recursos correspondientes.

“Entonces las tarjetas de crédito deben emplearse únicamente en situaciones de emergencia o bien en momentos que permitan generar recursos y no gastos”, recalcó.

Si estas recomendaciones se pusieran en práctica por cada uno de los ciudadanos de Aguascalientes se apoyaría a no presionar el índice inflacionario de precios, el problema es que a la mayor parte de la gente no le interesa este tema e incluso la fomenta cuando se le informa que el precio de la tortilla subió y lo que hace es comprar más producto, generando una demanda adicional que no se requiere.

En este momento, indicó que la actividad económica vigente propicia que se presente una mayor inflación, uno de los temas se relaciona con el regreso a clases, donde el comercio busca recuperarse lo más pronto posible y eso ocasiona que suban los precios.

“Por ello, las familias deben tener muy bien planeado su gasto para evitar tener gastos adicionales que generen una demanda que no tiene ningún soporte y eso propicie que sigan subiendo los precios”, puntualizó.