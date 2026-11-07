José Díaz Briseño Agencia Reforma

WASHINGTON, EU.- La Administración de Donald Trump anunció ayer su aval para que la firma Lockheed Martin venda 11 helicópteros de asalto y transporte Black Hawk y equipo relacionado por un valor de mil 75 millones de dólares para fortalecer la capacidad antinarco de las Fuerzas Armadas mexicanas.

El equipo incluye 27 motores de esa misma aeronave, 27 sistemas de navegación por GPS, radios de comunicación satelital, equipos de identificación y comunicación, radares meteorológicos, sistemas de visión nocturna y blindaje balístico.

La compra también considera ametralladoras M-134, equipos de rescate con grúa, sistemas de inserción por cuerda rápida, cascos, capacitación de personal y asistencia técnica y logística del Gobierno estadounidense y del fabricante.

En una notificación enviada al Capitolio, el Departamento de Estado aseguró que la venta respalda los objetivos de seguridad nacional de Estados Unidos; no específica la dependencia mexicana que los solicitó.

«Esta adquisición reforzará las relaciones bilaterales entre EU y México, y fortalecerá la capacidad de México para proporcionar apoyo de transporte aéreo dentro de su territorio a sus fuerzas que participan en operaciones contra el narcotráfico», señala.