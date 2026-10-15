Compraba con dinero falso y terminó con cuatro años de cárcel

Un hombre identificado como Rolando “N” fue condenado a cuatro años de prisión por utilizar billetes falsos para realizar compras en establecimientos comerciales del municipio de Asientos, Aguascalientes.

La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió la sentencia condenatoria por el delito de uso de moneda falsa, luego de que el acusado fuera detenido por policías municipales tras una serie de reportes ciudadanos.

El caso comenzó cuando habitantes de las comunidades Amarillas de Esparza y Chaco Azul alertaron a las autoridades sobre un sujeto que presuntamente pagaba mercancías con dinero apócrifo en distintos negocios.

Con las características del sospechoso, elementos de la Policía Municipal de Asientos desplegaron una búsqueda y lograron ubicarlo cuando circulaba a bordo de un automóvil tipo sedán.

Los uniformados le marcaron el alto y, durante la intervención, encontraron entre sus pertenencias seis billetes de 500 pesos, los cuales fueron asegurados como parte de la investigación.

Rolando “N” quedó a disposición del Ministerio Público Federal, que integró la carpeta de investigación y presentó las pruebas necesarias para acreditar su responsabilidad penal.

Finalmente, la autoridad judicial le impuso una pena de cuatro años de prisión, además de una multa de 113 pesos y la obligación de reparar el daño ocasionado.