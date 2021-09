Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) compró entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de julio de 2021 más de 54 mil granadas de gas lacrimógeno y de humo, así como mil 980 lanzadores para abastecer a la Guardia Nacional.

De acuerdo con el Tercer Informe de Labores de la dependencia, las granadas son de gas CS, que son de las más utilizadas en el control de disturbios y, aunque están consideradas como no letales, ocasionan picor, ardor y enrojecimiento en piel y ojos.

La adquisición de este tipo de armamento, utilizado para contener manifestaciones, se dio pese a la promesa reiterada del Presidente Andrés Manuel López Obrador de que las Fuerzas Armadas no actuarán en contra de la población.

En abril pasado, se difundió un video en el que un grupo de cadetes de la Academia de la GN de San Luis Potosí terminaron a golpes cuando realizaban un entrenamiento en el que simulaban la contención de un grupo de manifestantes.

Al informar sobre las acciones realizadas entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de julio de 2021 para consolidar a la Guardia Nacional, la Sedena indicó que, además de las granadas y los lanzadores, adquirió 138 ametralladoras calibre 7.62 milímetros, que son armas de repetición automática no recomendadas para el uso de policías civiles.

También informó que adquirió 21 mil fusiles FX-05, 12 escopetas calibre 12 GA y 4 mil 248 detectores de metales.

Además, señala el documento, la Sedena compró 513 vehículos para uso de la Guardia Nacional, entre ellos camiones de 6.5 toneladas, camionetas de 3.5 toneladas, motocicletas, pipas para transporte de agua y ambulancias.

Adquisición

Armamento y equipo comprado por la Sedena entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de julio de 2021:

54,450 granadas de gas lacrimógeno y de humo.

1,980 lanzadores de granada.

21,000 fusiles FX-05

138 ametralladoras calibre 7.62 milímetros.

12 escopetas calibre 12 GA.

4, 248 detectores de metales.

513 vehículos para uso de la Guardia Nacional.