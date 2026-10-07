CDMX.- Madonna adquirió por 24.75 millones de dólares una histórica mansión en Los Ángeles que perteneció a Angelina Jolie y al cineasta Cecil B. DeMille, informó Robb Report.
Ubicada en el exclusivo vecindario de Los Feliz, la propiedad fue construida en 1913 y cuenta con seis dormitorios, diez baños, biblioteca, gimnasio, piscina y amplios jardines.
Jolie había comprado la residencia en 2017 por 24.5 millones de dólares y originalmente solicitaba 29.85 millones por su venta.
La adquisición amplía el patrimonio inmobiliario de Madonna, quien anteriormente poseyó otras residencias en California, incluida una propiedad que perteneció al cantante The Weeknd.
Compra Madonna mansión de Angelina Jolie por 24.7 mdd
CDMX.- Madonna adquirió por 24.75 millones de dólares una histórica mansión en Los Ángeles que perteneció a Angelina Jolie y al cineasta Cecil B. DeMille, informó Robb Report.