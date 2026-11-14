Eduardo Cristián Molina Oyarzún Agencia Reforma

MONTERREY, NL: Tiene una envidiable colección de premios con su nombre, pero ahora Taylor Swift podría estar cerca de tener algunos relacionados con el mundo del cine, gracias a la exitosa canción «I Knew It, I Knew You», que compuso para la cinta animada Toy Story 5.

En conferencia virtual, la estrella de 36 años habló sobre su experiencia al crear música para el cine, en este caso para una franquicia tan conocida, y en especial para uno de sus personajes más populares: la vaquerita Jessie.

«Me está encantando… escribir desde una perspectiva fresca. Hice un álbum llamado Folklore durante la pandemia, y esa fue la primera vez que realmente di un gran paso hacia la creación de personajes y escribir desde su perspectiva. He tenido la suerte de escribir para cine antes, y hay una cosa extraña porque hay más presión en algunos sentidos, porque realmente quieres hacerlo bien para el personaje», explica.

«Especialmente en el caso de Jessie, fue una especie de liberación de presión porque he pasado tanto tiempo con ella a lo largo de los años como fan, así que realmente se sintió como un flujo natural escribir desde su perspectiva, y me encantó. Tener un descanso de escribir sobre mi vida personal siempre es una especie de alivio», cuenta.

La cantante tiene gratos recuerdos de descubrir el mundo de Pixar cuando era pequeña.

«Cuando tenía 5 años y vi la primera Toy Story fue una experiencia única para mí en aquel entonces. Nunca había visto nada igual a la magia de Pixar. Y además, tenía una forma de contar historias que te abre la mente de tal manera que, de niño, la ves y piensas: ‘Un momento, ¿y si mis juguetes tienen vida propia?'», recuerda.

Pero más allá de la experiencia como niña, las lecciones de estas películas han permanecido con ella durante años.

Particularmente recuerda que la primera cinta de la saga le enseñó a no juzgar por las apariencias.

«Vi estas películas cuando era muy pequeña y también ahora de adulta. Así que cada vez saco algo diferente de ellas. Adoro estas películas», agrega.

El hermano de la cantante fue contactado para pedirle que le propusiera componer el tema para la quinta película, que ha recaudado más de mil millones de dólares desde su estreno en verano.

«Me llamó y me dijo: ‘Tengo que ir a ver los bocetos de la nueva Toy Story. Tengo que ver en qué están trabajando. Quieren que, si te inspiras, tal vez escribas algo para la película’. Y yo le dije: ‘Estoy en una gira intensa. Toco tres horas y media cada noche. Esto no es algo que pueda hacer a la ligera. Necesito dedicarle el 100 por ciento de mi energía'», recuerda.

Al regresar, su hermano le dijo que seguro le encantaría la historia, sin poder darle detalles específicos, ya que había firmado un acuerdo de confidencialidad, que según la cantante tomó muy en serio.

«Cuando finalmente la vi, me di cuenta de que él siempre había sabido que mi personaje favorito era Jessie. Siempre había sabido cuánto me identificaba con los temas de la amistad femenina y esa edad tan frágil en la que se encuentra Bonnie. Y tenía toda la razón al pensar que me engancharía por completo», agrega.

Tal fue su conexión con la historia, que la canción salió de manera orgánica y muy veloz.

«Fue una experiencia realmente electrizante porque componer canciones me resulta diferente cada vez, y creo que por eso me apasiona tanto. Nunca es lo mismo. Recuerdo estar en esta película, más o menos a los 75 minutos. En cuanto llegamos a ese punto, Jessie empieza a tener revelaciones sobre Emily, su dueña anterior, y a relacionarla con Bonnie. Empieza a aprender lecciones a toda velocidad y pensé: ‘Sé exactamente lo que quiero escribir’. En cuanto terminó la película, pensé: ‘Necesito ir al piano ahora mismo. Necesito ir a casa y ponerme a tocar el piano inmediatamente’. Y así lo sentí», cuenta emocionada la ganadora del Grammy.

Para Taylor también era importante continuar con el trabajo que ha hecho Randy Newman en las películas, para las que compuso los clásicos «You’ve Got a Friend in Me» y «When She Loved Me» y la ganadora del Óscar «We Belong Together».

«Randy es simplemente insuperable. Es magnífico. Ha creado todo este mundo.

«Lo que sabía que no quería hacer era intentar, de ninguna manera, traicionar lo que se ha pavimentado tan bellamente. Esta maravillosa paleta sonora que tienen. Escuchas una canción y piensas que es una canción de Toy Story. Y eso es con lo que Randy ha hecho un trabajo tan hermoso», explica.

La cantante sabía que la buscaron a ella para darle una voz propia al personaje de Jessie, ya que era su película, pero conviviendo en el universo musical antes creado.

«Y por eso traje la armónica, el banjo y la mandolina para tratar de honrar esa parte de la vida de ella. Pero esa es la razón por la que también tenemos los saxofones y estas estructuras de acordes que son diferentes a las que yo típicamente suelo usar», agrega.

«I Knew It, I Knew You» llegó al primer lugar en Billboard y seguramente obtendrá nominación al Grammy este próximo lunes y podría tambien aspirar al Óscar en marzo.