Nallely Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- En México la inversión china está lejos de los flujos que ejercen países como Estados Unidos o Canadá, pero si cede a las presiones de Donald Trump para evitar la llegada de capitales chinos, el País se arriesga a perder el potencial económico y violaría las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Mónica Lugo, directora de Relaciones Institucionales en Prodensa, puntualizó que actualmente no hay un estatuto dentro del T-MEC que permita a un país incidir en otro sobre la llegada de inversiones, e incluso la OMC sanciona la discriminación de capitales.

«Eso sería una intervención a la soberanía de México, no hay nada en el T-MEC que faculte a Estados Unidos de que incida en esto», sentenció Lugo.

Sin embargo, ante la presión política México podría decidir de manera unilateral atender la demanda del candidato a la Presidencia de EU, luego de que Joe Biden declinará ayer a seguir en la contienda, y arriesgarse a sanciones internacionales por trato discriminatorio por medidas restrictivas al comercio chino poco sólidas.

«Un principio básico de la OMC es la no discriminación, el trato nacional, el tema de la nación más favorecida, es decir, el mismo trato que le das a uno se lo tienes que dar a todos, entonces estaríamos violando (estatutos internacionales)», explicó la especialista.

«Dejarían de llegar a México millones de dólares, se dejarían de crear empleos en México, entonces Estados Unidos tendría que dar algo a cambio».

De acuerdo con los últimos datos presentados por la Secretaría de Economía, en el primer trimestre de 2024, de los 10 principales países con Inversión Extranjera Directa (IED) en México, Estados Unidos ejerció el 52 por ciento del total recibido, con 10 mil 615 millones de dólares y China ni siquiera está en el top ten.

De la IED esperada en los primeros seis meses del año y de la que todavía no se concreta la llegada de capital, EU encabeza la lista con una estimación de ejercer 21 mil 937 millones de dólares en los siguientes años y China y Francia se integraron al top de países interesados en invertir en México, «especialmente en el rubro automotriz y gas natural».

Por lo pronto, el sábado, en un evento en San Luis Potosí, en el que estuvieron presentes el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, el Secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O instó a revisar la política comercial con China porque no es recíproca.

Destacó que en los últimos 22 años, China aumentó sus exportaciones «a costa de Norteamérica».