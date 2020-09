Esta noche los Rayos de Necaxa tratarán de no pagar los platos rotos de Pumas, ya que a mitad de semana los felinos acabaron una racha de 10 partidos sin perder, por lo que buscarán desquitarse contra el cuadro necaxista.

El encuentro entre Pumas y Necaxa iniciará a las 19:00 horas, el cuadro rojiblanco lleva una pésima racha de cinco derrotas consecutivas, de las cuales tres han sido bajo el mando del nuevo técnico “el Profe” Cruz, por lo que José Guadalupe no ha sumado un sólo punto desde su llegada.

Debido a esto, los Rayos ocupan el último lugar de la tabla, pero aunque parezca broma, el conjunto de Aguascalientes aún cuenta con posibilidades de entrar a la fase final, ya que suma 8 puntos, estando a sólo 4 unidades del doceavo lugar, Santos.

Es por eso que los Rayos buscan un milagro en esta recta final del torneo, restan seis partidos clave en los que aún podrían rescatar el torneo, pero para eso necesitan un golpe anímico que les dé alas y les permita abandonar los últimos puestos de la tabla.

Ante Pumas, podrían enfrentar a un equipo dolido que viene de perder una racha de 10 partidos sin perder, o bien, podrían enfrentar a un cuadro universitario furioso y con la ambición de recuperar el estado anímico ante esa derrota contra León del pasado lunes.

Desde el ascenso de Necaxa en el 2016, Pumas y Rayos se han visto las caras en 10 partidos, 7 de liga y 3 de copa; en términos generales, los Rayos han logrado domar a los universitarios en los últimos años, Necaxa cuenta con 4 victorias y Pumas con 3, además de 3 empates.

Los rojiblancos han salido victoriosos de CU en 2 de sus últimos 5 partidos disputados, aunque ese par de encuentros fueron de copa; mientras que en liga, los necaxistas no han podido ganar en el Universitario desde el 2008, por lo que hoy las apuestas van con Pumas.

La jornada 12 del torneo Guard1anes 2020 comenzó el pasado jueves con el empate sin goles entre Pachuca y Toluca, ayer se disputaron dos juegos y este sábado se complementará la jornada con el duelo entre Juárez y Atlas, así como el clásico regio entre Rayados y Tigres, mientras que mañana jugarán Atlético San Luis contra León y la fecha culminará con el clásico joven entre Cruz Azul y América.