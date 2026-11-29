El presidente de Coparmex Aguascalientes, Juan Carlos Soledad Pérez, reconoció que el cierre de año representa un reto para algunas empresas debido al complejo panorama económico, aunque llamó al sector patronal a cumplir oportunamente con el pago de aguinaldos y las demás obligaciones laborales.

El dirigente empresarial señaló que, si bien las empresas de Aguascalientes se han distinguido por cumplir en tiempo con el pago de prestaciones como el aguinaldo y las aportaciones al Seguro Social y al Infonavit, actualmente algunas enfrentan dificultades financieras para cubrir estos compromisos.

Consideró que, pese a las complicaciones económicas, es necesario mantener la confianza en el país, continuar invirtiendo y preservar las fuentes de empleo. Subrayó que el cumplimiento de las obligaciones patronales debe seguir siendo una prioridad para las empresas.

Soledad Pérez expuso que el sector empresarial enfrenta un entorno de incertidumbre derivado de factores internacionales, la renegociación del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, el debilitamiento de la actividad económica y los cambios en materia laboral que comenzarán a implementarse en 2027, particularmente la reducción gradual de la jornada semanal.

Añadió que estos factores incrementan los costos de operación, especialmente para las microempresas, que tendrán mayores dificultades para reorganizar sus horarios y, en algunos casos, contratar más personal.

Sostuvo que el empresariado debe apostar por la continuidad de las inversiones y la generación de empleos, aunque reconoció que las condiciones económicas actuales dificultan el cumplimiento de sus compromisos financieros.