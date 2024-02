Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) cerró el trato con Telcel para comprar y repartir los teléfonos que usarán capacitadores electorales y funcionarios de casilla, en medio de una negociación en la que la empresa expresó su desconfianza de que el órgano de electoral incumpliera con el compromiso.

La directora de Capacitación y Educación Electoral, María Elena Cornejo, informó a consejeros que el jueves por la noche cerró el contrato con Radiomovil Dipsa (Telcel).

Al mismo tiempo, explicó, se llevaba a cabo la rescisión de contrato con Element Telecom, la primera empresa con la que se convino la adquisición de los teléfonos.

La cancelación del contrato se produjo porque dicha empresa reportó que no tenía la capacidad para dotar de los mismos al INE, lo que generó una negociación de emergencia con Radiomovil Dipsa, la cual siempre había dado el servicio al Instituto.

En el contrato fijó las mismas condiciones económicas del anterior proceso donde quedó en segundo lugar, es decir, una oferta de casi 170 millones de pesos, 7 millones más de diferencia respecto a la otra empresa.

El contrato se cerró justo cuando ayer empezó el trabajo de 49 mil capacitadores y supervisores electorales, para contactar a los candidatos a funcionarios de casilla y darles la capacitación para ejercer sus tareas en la jornada electoral del 2 de junio.

En sesión de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, Cornejo explicó que la proxima semana se formalizará jurídicamente la adjudicación del nuevo contrato.

La empresa se comprometió a que, a más tardar el 20 de febrero, podrá activar las tarjetas sim de 16 mil 670 dispositivos que están en las juntas locales, a fin de que inicien operaciones.

También se comprometió a que, a más tardar el primero de marzo, entregará otros 35 mil teléfonos que la otra empresa no pudo dotar por falta de capacidad.

Cornejo explicó que en la última semana hubo una intensa negociación entre el INE y Radiomovil Dipsa, la cual puso sus condiciones para aceptar el trato.

«Pedimos a la empresa Radiomovil que nos dijera los tiempos de entrega, sin embargo, no quiso hacerlo por escepticismo de que pudiéramos no adjudicar el contrato. Lo que preocupaba a la empresa es que el lunes pudiéramos decirles que no se lo adjudicamos a ellos y regresábamos al primer proveedor», explicó Cornejo.

Agregó que a las reuniones con la empresa acudió la Dirección Jurídica del INE para garantizar que se llevaba a cabo la rescisión del contrato con la anterior empresa y que al mismo tiempo podía acordarse con ellos el nuevo trato.

Se acordó, entonces, que Radiomovil Dipsa pudiera ya activar los servicios de voz y datos a los 16 mil 670 aparatos que ya tiene el INE, en tanto que se les adjudica el nuevo contrato y se lleva a cabo la cancelación con la anterior empresa.

«Ya estamos mucho más tranquilos, vamos avanzando en la adquisición de los dispositivos móviles, falta la normalización administrativa, para lograr la adjudicación entre lunes y martes y empezar los trabajos el miércoles», informó a los consejeros.

El consejero Martín Faz, presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, aseguró que, a pesar del atraso en la compra de teléfonos, los capacitadores saldrán a campo a realizar su labor.

«El trabajo de los capacitadores no se detiene, a partir de hoy comenzaron las visitas. Lo que ocurrirá es que seguramente, al volver a las Juntas Distritales, tendrán que hacer la captura manual en el sistema del Instituto, con la participación de supervisores electorales y personal de las juntas. Pero el trabajo de campo no se detiene en la capacitación de los insaculados, de manera que los trabajos continúan y no se van a detener por esto», afirmó.

Agregó que, incluso, se podrá avanzar con el uso de los 16 mil 670 aparatos que ya están disponibles, para capturar la información que recojan de las personas insaculadas, sin tener el servicio de datos, la cual se podrá enviar cuando tengan servicio de Wifi.