Diana Gante Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-En su intención de recuperar mercado, Pemex se enfrenta a problemas logísticos para abastecer la demanda de combustibles en las estaciones de servicio.

Beatriz Marcelino, presidenta de la Asociación de Distribuidores y Expendedores de Energía (ADEE), explicó que la falta de combustibles que se ha presentado en algunas gasolineras, principalmente en el norte del País, está relacionada con una incapacidad de logística de la petrolera para abastecer a todo su mercado.

«Desde nuestra percepción hay una mala logística de Pemex, y otra es que algunos han migrado su suministro a Pemex y por eso no se tiene la capacidad, esto ya se venía presentando desde hace unos meses al quitar importadores (…), que aunque pequeños, estaban operando y pasando producto, pero al quitarlos, ese margen se fue cerrando», afirmó Marcelino.

Explicó que los importadores llegaban a terminales de tren para realizar actividades de trasvase (vaciar el combustible del carro-tanque a las pipas), pero se han clausurado más de 80 por ciento de estas instalaciones, lo que suma a las dificultades para importar.

Finalmente, el aumento de precios internacionales por el conflicto entre Rusia y Ucrania saca de mercado a los importadores, quienes comienzan a solicitar contratos con Pemex, que a su vez da prioridad a sus clientes.

En la cadena de distribución al consumidor final, Pemex privilegia el suministro a estaciones que trabajan bajo su marca, lo que limita a las privadas, que quedan al final.

«Una forma de presionar a las privadas es que aumenten su volumen contratado con Pemex, pero el modelo de negocio pierde sentido», expuso una fuente involucrada con el tema.

El mayor problema se ha presentado en el norte del País, a donde incluso han movido combustibles desde la terminal de Pajaritos, en Veracruz.

Si bien no se ve un desabasto total en gasolineras, algunas bombas están fuera de servicio o no se tienen disponibles todos los productos, incluso en la Ciudad de México.

